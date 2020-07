Gaetano Terrasini nuovo CEO del Gruppo Saint Gobain Italia

PISA – Gaetano Terrasini è da oggi il nuovo CEO del Gruppo Saint-Gobain in Italia.

Saint-Gobain, leader mondiale dell’edilizia sostenibile, presente a Pisa da oltre 130 anni con il proprio stabilimento per la produzione del vetro piano, oggi conta in Italia 27 unità produttive, circa 2.200 dipendenti per un fatturato 2019 di 760 milioni di euro.

Terrasini, nato a Palermo nel 1971, laurea in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano e MBA ESCP-EAP a Parigi, entra a far parte del Gruppo Saint-Gobain nel 1996.

Occupa diverse posizioni all’interno del settore Abrasivi, quindi ne viene nominato Direttore Generale per Spagna, Marocco e Portogallo.

Dopo diversi incarichi direzionali che lo portano anche all’estero, rientra in Italia nel 2017, dove assume il ruolo di Amministratore Delegato di Saint-Gobain Italia S.p.A., società che raggruppa marchi noti nel mondo dei materiali per la costruzione quali Gyproc, Isover, Weber e Ecophon.

Dal 1° luglio 2020 aggiunge alla carica di AD quella di CEO di Saint-Gobain in Italia.

Terrasini è anche neopresidente dell’Associazione FIVRA (Fabbriche Isolanti Vetro e Roccia Associate)