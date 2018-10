Gagno, rimossi nove veicoli abbandonati

PISA – Polizia Municipale impegnata nella scorsa settimana con un intervento anti-degrado presso il quartiere di Gagno per rimuovere 9 veicoli abbandonati, 7 auto e 2 autocarri, sprovvisti di copertura assicurativa.

“Finalmente – commenta l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno – dopo tante segnalazioni da parte dei cittadini di Gagno, sono state rimossi dalla Polizia Municipale nove veicoli in stato di abbandono, che causavano una situazione di degrado nel quartiere. Con questo intervento abbiamo tenuto fede all’impegno preso con i cittadini di Gagno che abbiamo incontrato lo scorso 22 settembre durante un sopralluogo nel quartiere insieme al Sindaco, all’On. Edoardo Ziello e ad alcuni consiglieri comunali.

Come dimostra questo intervento, il nostro impegno a risolvere le problematiche dei quartieri e dei cittadini costituisce la nostra priorità. Continueremo ad agire su questo fronte per dare risposta alle segnalazioni e per risolvere le principali criticità del centro storico e dei quartieri”.