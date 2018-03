Garzella: “Dove sono le firme contro i profughi?”

PISA – Giovanni Garzella, capogruppo di “Pisa È…“, ha presentato una interrogazione al Sindaco per sapere se corrisponda al vero che la petizione con la relativa raccolta di firme contro i migranti a Tirrenia risalente a circa un anno fa non è mai giunta al Sindaco di Pisa, nonostante che le stesse fossero state chieste in modo ufficiale con la presentazione di un documento di identità da parte dei sottoscrittori, tra l’altro sottolineando che a distanza di oltre un anno tali migranti hanno ampiamente dimostrato comportamenti di civiltà e di integrazione nei confronti del territorio che li ospita.

“Ho promosso questa interrogazione a distanza di un anno – dice Garzella – per dimostrare che tutto quell’allarme denunciato sulla stampa locale era infondato e soprattutto per capire che fine hanno fatto quelle firme raccolte tra gli abitanti visto che parrebbe che il Sindaco non le abbia mai ricevute“.