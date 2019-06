PISA – Personale del distaccamento di Ponsacco è intervenuto alle ore 13 di sabato 8 giugno nel comune di Chianni in Via Giardino per il recupero di un gattino rimasto incastrato all’interno di una tubazione di scarico dell’acqua piovana.

Per estrarre l’animale ci sono volute circa due ore di lavoro.

Il gatto verrà adottato da un componente della squadra.