PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Pontedera è intervenuto sabato 16 giugno ale ore 11.39 circa in Loc. La Rotta via Zara n°26 in una cisterna storica per il recupero do un gatto caduto al suo interno a circa quindici metri di profondità.

L’animale è stato recuperato utilizzando tecniche speleo alpinistico fluviale SAF ed è stato consegnato al proprietario.

L’intervento è durato circa un ora.