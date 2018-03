Gavorrano-Pisa, info utili per raggiungere lo Zecchini

PISA – La gara Gavorrano-Pisa, in programma sabato 3 Marzo alle ore 14.30, si giocherà sul campo neutro di Grosseto: molti i tifosi nerazzurri che raggiungeranno lo Stadio Zecchini per spingere gli uomini di mister Pazienza.

A tal proposito la società U.S. Gavorrano ci informa che “come previsto dalle direttive in vigore dovranno essere indicati preventivamente, attraverso il Supporter Liasion Officer, i nomi dei responsabili dei tamburi a mono battuta, dei megafoni e degli striscioni (inviando fotografia e descrizione tecnica di sicurezza) affinché possano essere introdotti nello Stadio, mezz’ora prima dell’inizio dell’incontro. Gli striscioni qualora autorizzati per lo stadio di casa e per tutta la stagione sportiva, inseriti nell’albo nazionale dell’Osservatorio, potranno essere introdotti a seguito di comunicazione a cura della società sportiva. Saranno inoltre previste delle limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche sia all’interno sia all’esterno dello stadio“.

Queste le indicazioni da seguire per raggiungere lo Stadio. Per chi si muoverà in auto: uscita Grosseto sud, quindi percorrere fino a Piazza Risorgimento la S.P. 154 Spadino/Via Aurelia Sud; alla rotatoria di Piazza Risorgimento prendere la 2° uscita a dritto su Via Sonnino; alla rotatoria di Piazza Lamarmora prendere la 3° uscita a sinistra verso il sottopasso ferroviario; subito dopo il sottopasso a destra su Via Caravaggio area di sosta dedicata ai veicoli dei tifosi ospiti.

Per chi si muoverà un pullman. uscita Grosseto sud; percorrere fino a Piazza Risorgimento la S.P. 154 Spadino/Via Aurelia Sud; alla rotatoria di Piazza Risorgimento prendere la 3° uscita a sinistra verso il sottopasso ferroviario; subito dopo il sottopasso a destra su Via Caravaggio per circa 150 mt; con scorta delle Forze dell’Ordine percorrendo Via Caravaggio sino all’area di sosta dedicata ai tifosi ospiti (la scorta è necessaria in quanto un tratto di strada da percorrere è a senso unico di marcia)

La società U.S. Gavorrano ricorda infine che “il biglietto relativo al settore ospiti (curva sud) si può acquistare solo in prevendita (termine alle ore 19 di venerdì). I tifosi ospiti sprovvisti potranno acquistare il giorno della partita il biglietto esclusivamente per la tribuna laterale sud. Nel giorno della gara la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 12 presso il cancello 76 (piazzale dello Stadio – via Fattori), in prossimità dell’area di sosta dei veicoli“.