GdF. La Sezione Aerea di Pisa compie sessant’anni

PISA – Nella mattinata odierna alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza Generale di Corpo D’Armata Sebastiano Galdino e del Comandante Regionale Toscana Generale di Divisione Bruno Bartoloni la celebrazione del 60° anniversario della istituzione della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pisa.

Alla celebrazione della ricorrenza sono altresì intervenute le Autorità Civili, Militari e Religiose del territorio delle Provincia di Pisa.

La celebrazione è stata organizzata per festeggiare il sessantesimo compleanno della Sezione Aerea di Pisa al Comando del Maggiore pilota Massimo Anedda. Era il lontano 1958 quando sull’aeroporto di Pisa venne costituita la 5° Sezione Aerea della Guardia di Finanza, allora posta alle dipendenze della 8^ Legione di Firenze. Inizialmente il Reparto di volo fu dotato di elicotteri AB47G2, dal 1961 dei nuovi elicotteri AB47J e nel tempo di tutti gli elicotteri in dotazione al corpo.

Dal 2014, nell’attuale configurazione ordinativa, la Sezione Aerea di Pisa è posta alle dipendenze del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno – comandato dal Colonnello Amedeo Antonucci ed ha in dotazione n. 2 elicotteri tipo HH-412, abilitati al volo notturno, e n. 1 tipo OH-500.

Prossimamente, nell’ambito dei programmi di potenziamento della flotta aerea del Corpo, il Reparto di volo pisano sarà dotato dei nuovi elicotteri AW169.

Per conferire valore storico alla odierna ricorrenza, ci saranno due iniziative celebrative, in particolare:

il Dott. Paolo Farina, giornalista e storico dell’aviazione, ha realizzato e presenterà un libro dal titolo “Quando la sicurezza arriva dal cielo – storia e cronache delle Volpi pisane” che ripercorre, con foto e racconti, fattia avvenimenti e storie di Finanzieri nei 60 anni di vita della Sezione Aerea di Pisa per fissare nel tempo questa ricorrenza, si procederà anche ad un annullo filatelico speciale su cartoline celebrative, alla presenza del Direttore della filiale di Pisa di Poste Italiane.

L’opera del Dott. Farina e la cartolina celebrativa con l’annullo speciale, saranno conservati al museo storico del Servizio Aereo presso il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza di Pratica di Mare.

La ricorrenza odierna verrà sicuramente ricordata come una giornata storica per i Finanzieri della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pisa, un prestigioso Reparto di volo del Corpo che da 60 anni opera al servizio della collettività e dell’Istituzione del Corpo.