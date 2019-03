“Il Gelato ieri, oggi e domani” alla Camera di Commercio di Pisa

PISA – Sarà un importante appuntamento quello di giovedì 21 Marzo sul Gelato, alimento quanto mai di moda, ricco di spunti culturali che vanno dalla sua storia, iniziata secoli fa al suo sviluppo nel tempo e al suo esordio come “dolce preferito” o anche cibo di strada più gettonato, da grandi e piccoli.

La CNA di Pisa, in un più ampio programma di promozione e valorizzazione della qualità alimentare, si fa promotrice di questa speciale tavola rotonda alla quale parteciperanno nomi noti dell’arte gelatiera nazionale e internazionale, chef stellati che hanno fatto dell’arte del gelato motivo di pregio gastronomico all’interno dei loro menu, docenti universitari del settore alimentare e giornalisti del settore agroalimentare.

L’evento si svolgerà all’interno della Sala Pacinotti M.A.C.C. della C.C.I.A.A. di Pisa, con inizio alle ore 16. Dopo il saluto del Presidente CNA Alimentare Nazionale Mirko Della Vecchia, cioccolatiere e fondatore della Fine Chocolate Organization, e del Presidente della CCIAA di Pisa, Valter Tamburini, la parola passerà al gruppo di esperti.

Tra questi il Professore Giampaolo Andrich, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa e coautore di più di centocinquanta lavori a stampa pubblicati sia su riviste nazionali che internazionali; Luigi Biagioni, Maestro Gelatiere di Pistoia che, nel 2011, ha realizzato il cono gelato più grande del mondo; Gabriele Rotini responsabile CNA Alimentare Nazionale e Membro Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare presso CNEL; Luca Landi chef stellato, dal 2011, del Ristorante Lunasia di Viareggio; Sergio Dondoli Maestro Gelatiere riconosciuto a livello internazionale e un altro nome noto della gelateria di pregio, questa volta tutta pisana, Gianfrancesco Cutelli.

A trarre le conclusioni di questo confronto, Matteo Giusti, Presidente della CNA di Pisa e Marco Morelli, Presidente di CNA Agroalimentare di Pisa.

A coordinare e moderare gli ospiti presenti, il giornalista enogastronomico Claudio Mollo, esperto in qualità alimentare e proprio sulla qualità alimentare, in questo caso del gelato italiano, che si incentrerà il dibattito, vista l’attenzione crescente che i media stanno proponendo sul cibo e sul mangiare in modo sano. Il boom di questo prodotto, in questi ultimi anni, visto il grosso sviluppo che le gelaterie hanno avuto e stanno tutt’ora vivendo, porta con se tante domande e tanti dubbi su quale sia il gelato migliore, le attenzioni da fare nella scelta di una gelateria e tanti altre preziose informazioni e consigli su questo dolce-alimento, tanto amato dagli italiani. Le figure presenti promettono un confronto, rivolto agli operatori del settore ma aperto anche a tutto il pubblico, di notevole spessore, in quanto considerati tra i nomi più noti nella produzione del vero gelato artigianale, in Italia e anche all’estero, valore che si andrà ad aggiungere al supporto scientifico dato dalla presenza di esperti alimentari dell’Università di Pisa.

Un impegno, quello sulla “qualità alimentare” che la CNA si sta prendendo sempre più a cuore, puntando, in tutte le sue prossime attività legate all’agroalimentare, sui migliori esperti del settore, i migliori rappresentanti della ristorazione, le migliori produzioni presenti sul territorio.