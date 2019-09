Gene Gnocchi alle Officine Garibaldi

PISA – Un altro volto celebre della televisione italiana alle Officine

Garibaldi. Gene Gnocchi arriva negli spazi di via Gioberti con il suo

“Sconcerto Rock”, l’esilarante recital scritto e interpretato dallo

stesso comico e showman.

Il 19 settembre alle 21, Gnocchi sarà sul

palcoscenico delle Officine insieme al chitarrista Diego Cassani.

“Sconcerto rock” è un divertente spettacolo che vede il poliedrico

artista nelle vesti di “The Legend”, un’anziana rockstar tornata sul

palco dopo anni di silenzio, nella speranza di risolvere i suoi problemi

economici. Il ritorno sulle scene però si trasforma ben presto in un

calvario.

Uno show tutt’altro che scontato. “The legend” riuscirà a riprendere in

mano la sua carriera e tornare la leggenda di un tempo? Il rock, che lo

ha portato sulle scene regalandogli una grande celebrità, riuscirà a

sollevare le sue sorti di musicista dopo anni di silenzio. Biglietti

disponibili su www.ciaotickets.com (per maggiori info contatta anche il

numero 050 8068972).

Il costo è di 15 euro, 10 euro per i soci di Officine Garibaldi e del

Circolo ricreativo dipendenti ospedalieri Pisa, 10 euro per i disabili

(prezzo che comprende anche l’ingresso di un accompagnatore) 1 euro per

i bambini fino a 8 anni.

Se hai la tessera di Officine hai diritto a uno sconto. Se ancora non

l’hai acquistata vieni alle Officine Garibaldi: la tessera costa solo 5

euro e ti darà la possibilità di accedere, fino alla fine del 2019, ad

altri spettacoli e iniziative in programma negli spazi di via Gioberti a

prezzi vantaggiosi.

Per maggiori informazioni contatta il numero 050 8068972.