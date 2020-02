Gennaro Tutino: “Siamo stati bravi a crederci e lottare da squadra matura”

EMPOLI – Il giocatore azzurro Gennaro Tutino match winner commenta la vittoria della propria squadra contro il Pisa.

di Maurizio Ficeli

“È stata una partita strana, un po’ bloccata, con tanti falli, non è facile giocare contro una squadra come il Pisa che gioca sulle seconde palle e ci ha messo in difficoltà e non perdeva da dicembre”.

“E’ stata una bella emozione segnare al 95′ Sono contento anche per i tifosi. Sul gol quando vedo certe palle alte, ci provo ed è andata bene. Il gol del Pisa si poteva evitare anche se siamo rimasti calmi perché la gara era lunga. Siamo stati bravi a lottare e soffrire da squadra matura”.