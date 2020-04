Gesticond Pisa dona 50 mascherine alla SdS Pisana

PISA – Cinquanta mascherine chirurgiche che sono state donate da parte della Gesticond Pisa (Libera associazione nazionale amministratori immobiliari) alla Società della Salute della Zona Pisana. A consegnarle direttamente alla presidente della Sds pisana Gianna Gambaccini, la socia dell’associazione Serena Luperini.

“Mi auguro che questo piccolo gesto possa essere di aiuto a chi ne ha bisogno – ha commentato la presidente Gesticond Pisa Lucia Ruggiero – nella speranza che la nostra vita possa quanto prima riprendere la sua normalità e si possa tornare a incontrarci”.

“Ringrazio di cuore l’associazione Gesticond per questo gesto – ha detto la presidente della Sds pisana Gianna Gambaccini – . Le mascherine saranno da subito messe a disposizione degli operatori di Progetto Homeless che, in questo momento di emergenza a causa della pandemia, oltre a fare i turni nelle strutture che ospitano persone senza dimora, continuano regolarmente a svolgere l’attività in strada, monitorando il territorio e distribuendo pasti nell’orario serale”.