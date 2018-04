Ghezzano, attiva la nuova centralina per il livello dei rumori

SAN GIULIANO TERME – Il 26 ottobre scorso, presso la sede di Pisa della Direzione Aeroportuale Toscana dell’Ente Nazionale Aviazione Civica (ENAC), si tenne una riunione della Commissione Aeroportuale convocata al fine di analizzare la tematica dell’inquinamento acustico dello scalo pisano.

“L’incontro – spiega il sindaco Sergio Di Maio – si rese necessario a seguito degli esposti e delle segnalazioni di alcuni cittadini residenti nel nostro comune, ed in particolare nella frazione di Ghezzano“.

“Durante la riunione – prosegue Di Maio – fu deciso di integrare il sistema di analisi del rumore aeroportuale, progettato e sviluppato da Softech, con un sistema specifico per verificare l’efficacia delle procedure ICAO-A ovvero delle procedure di decollo e individuare così le azioni più idonee per permettere il completo utilizzo dell’allungamento della pista realizzato nel 2015. La Commissione decise poi, con il contributo della 46a Aerobrigata, di verificare la possibilità di ridurre i decolli verso la città. Fu accolta anche la nostra proposta di installare una nuova centralina nella frazione di Ghezzano a completamento del sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale“.

L’amministrazione, ottenute le necessarie autorizzazioni da Toscana Aeroporti, gestore dello scalo pisano, si attivò subito per individuare il miglior posizionamento della centralina:

“Occorreva trovare un sito distante non soltanto da sorgenti di rumore ma anche da fonti riflettenti lo stesso – specifica Di Maio – Per individuare la più corretta collocazione della centralina abbiamo coinvolto i cittadini della frazione: la scelta finale è ricaduta nell’area del parco comunale “Luciano Pratali”. Dopo un sopralluogo congiunto con i tecnici di Softech, si è deciso di posizionare la centralina su un palo abbattibile a ridosso del muro di recinzione del parco“.

Nei giorni scorsi, con un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco ha annunciato il completamento dei lavori di installazione: “La centralina è già attiva – conclude il primo cittadino della comunità termale – i livelli di rumore dovuto al traffico aereo saranno ora monitorati in modo più efficiente. Una misura concreta a tutela della salute dei cittadini. Come amministrazione ci impegniamo a seguire costantemente l’evolversi della situazione, pronti a intervenire nel caso in cui si verifichino casi di superamento dei limiti previsti dalle vigenti leggi e regolamenti“.