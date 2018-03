PISA – Il designatore della CAN PRO Antonio Danilo Giannoccaro ha affidato la gara Giana Erminio-Pisa in programma giovedì 29 marzo (ore 18.30) e valida per la 33° giornata della di serie C a Fabio Schirru di Nichelino.

Il direttore di gara sarà assistito da Fabio Pappagallo di Molfetta e Giulio Basile di Chieti.