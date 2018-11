Giancarlo Favarin: “Ce l’abbiamo messa tutta. Il Pisa ha gestito bene la gara”

LUCCA – Tutt’altro umore si respira in casa lucchese vista che la sconfitta in un derby pesa sempre. Malgrado ciò sentiamo le parole del Mister rossonero Giancarlo Favarin.

di Maurizio Ficeli

“Dispiace perché la squadra ha fatto tutto ciò che poteva fare per pareggiare e vincere. L’espulsione di Martinelli e stata affrettata. Non dobbiamo fare drammi ,il Pisa ci ha chiuso gli spazi e ci ha fatto fare la partita, poi una volta andati in vantaggio hanno gestito bene la gara. I nerazzurri sono una squadra forte. Speriamo di recuperare Mauri, Martinelli lo perderemo per squalifica e Gabbia andrà in Nazionale quindi in difesa saremo in emergenza”.