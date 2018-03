Giancarlo Favarin: “Vittoria meritata”

PISA – Il mister del Gavorrano, il pisano doc Giancarlo Favarin ha fatto lo sgambetto alla squadra della sua città dopo il pareggio della gara di andata che aveva portato all’esonero di mister Gautieri.

di Maurizio Ficeli

“Noi abbiamo messo in campo le nostre armi ed anche le condizioni del campo hanno messo in difficoltà una squadra tecnica come il Pisa, abbiamo dato il 100 per 100, la vittoria è meritata e tre punti importanti”.

Favarin da uno sguardo alla squadra della sua citta: “Riguardo al Pisa la qualità della rosa non si discute è chiaro che in certe partite, tipo derby, un po di agonismo in più non guasterebbe, ma io credo che il Pisa se la può giocare ed io da pisano me lo auguro fortemente. Il Gavorrano ha preso tanti gol, ma con il Pisa sono riuscito a rimanere imbattuto. Ora dobbiamo far punti fuori casa e per noi non ci voleva la vittoria del Cuneo a Livorno”.