PISA – Gianmarco Ingrosso analizza il successo del Pisa contro la Salernitana.

“Ci tenevamo a dare una risposta importante dopo la sconfitta nel derby. Personalmente ci tenevo molto a fare bene. Ringrazio il mister per la fiducia. Abbiamo sofferto poco e giocato molto bene. Non è certo la sconfitta di Livorno che poteva far cambiare il nostro modo di giocare”.