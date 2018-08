Gianna Gambaccini: “Ho già individuato i possibili percorsi nell’ambito della Società della Salute volti a fornire maggior assistenza”

PISA – Non si chiude la polemica tra la Caritas e l:assessore alla politiche socio abitative del Comune di Pisa Gianna Gambaccini riguardo ai pasti caldi verso le persone bisognose.

“Come già sostenuto apprezzo enormemente lo sforzo della Caritas di Pisa e la nobiltà del volontariato. Non era questo certo il punto. È ovvio che quando le risorse si basano esclusivamente proprio su questo andrebbe evitato di sperperare i soldi per l’assistenza “a tutti i costi verso i Rom. Ci sono centinaia di bisognosi italiani che sfiorano la soglia della povertà che necessitano di un aiuti vero e noi ci impegneremo per garantirglielo”.

L’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa precisa inoltre: “Ho già individuato i possibili percorsi nell’ambito della Società della Salute volti a fornire maggior assistenza in tal senso. Non mi risulta che la precedente amministrazione avesse predisposto la possibilità di distribuire pasti caldi ai senzatetto al di fuori di associazioni di volontariato. Noi cercheremo di. Muoverci in tal senso mantenendo un rapporto diretto con la Caritas di Pisa”