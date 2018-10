Gianna Gambaccini è la nuova presidente della SDS pisana

PISA – Gianna Gambaccini è la nuova presidente della Società della Salute della Zona Pisana. L’Assessore alle Politiche Sociali e Abitative del Comune di Pisa è stata eletta questa mattina dall’Assemblea dei Soci all’unanimità dei presenti (assenti solo i rappresentanti del Comune di Cascina per altri impegni istituzionali).

“La Società della Salute è di tutti i comuni per questo sarà mia cura dedicare attenzione all’intero il territorio della Zona – ha sottolineato Gianna Gambaccini – lavorerò per ottimizzare il più possibile l’azione della SdS Pisana con particolare attenzione ai temi della non autosufficienza e della lotta alla povertà che dovranno essere una priorità”.

L’Assemblea è stata aperta dal vicepresidente della SdS Franco Marco Marchetti, vicesindaco di San Giuliano Terme: “Lavoreremo con spirito costruttivo e collaborativo per dare continuità, e se possibile, migliorare servizi essenziali per i nostri comuni”.

Presente anche la direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest Maria Teresa De Lauretiis: “Auspico – ha affermato – che la SdS dedichi attenzione alla sanità territoriale: il futuro delle politiche sanitarie riguarda la gestione delle cronicità e, in questo senso, diventa centrale il rapporto con i Medici di Medicina Generale e la continuità fra ospedale e territorio”.