Gianna Gambaccini: “Le case della salute si faranno”

PISA – “Le Case della Salute si faranno”. La rassicurazione, dopo il richiamo alle istituzioni da parte dei Sindacati, arriva direttamente dalla Presidente della Società della Salute della Zona Pisana Gianna Gambaccini. “Purtroppo scontiamo un ritardo di anni perché in passato poco è stato fatto, ma mi sto impegnando personalmente per recuperare il tempo perso – spiega -: prevediamo di realizzarne una a Pisa, un’altra a Cascina e la terza sul Lungomonte a servizio soprattutto dei cittadini di San Giuliano Terme, Vecchiano e Calci”.

La loro funzione, però, non sarà soltanto quella di ridurre gli accessi al Pronto Soccorso: “Ci saranno sicuramente sportelli socio-sanitari – dice Gambaccini -, ma anche spazi per l’attività fisica adattata e ritengo anche che possano ospitare molti degli altri servizi di cui le fasce più vulnerabili hanno maggiormente bisogno. Non si tratterà insomma di semplici postazioni “pre-pronto soccorso” ma di veri e propri punti di riferimento per il territorio”.