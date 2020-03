Gianna Gambaccini: “Non mi dimetto. Ho fatto un giuramento da medico 24 anni fa e certo non lo disattenderò ora”

PISA – L’Assessore al Sociale del Comune di Pisa Gianna Gambaccini presidente della SdS Pisana ha partecipato al viaggio in pullman organizzato dall’Europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi e dall’ex Ministro Gianmarco Centinaio verso Barcellona per recuperare 50 italiani impossibilitati a viaggiare e fermi a Fuerteventura. Ciccio Auletta e la sinistra hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell’assessore Gambaccini che abbiamo contattato telefonicamente.

di Antonio Tognoli

Assessore Gambaccini molte sono state le critiche per aver partecipato al viaggio verso Barcellona organizzato dall’euro parlamentare della Lega Susanna Ceccardi

“Sono stata chiamata a dare una mano come medico prima che politico. Ho fatto un giuramento da medico 24 anni fa e certo non lo disattenderò ora. Non sono una folle” .

Qual’é stato il suo compito da medico sul pullman?

“Valuterò le buone condizioni degli italiani da imbarcare con i presidi a disposizione. Del resto anche nei check point degli ospedali e dei presidi si fa così e si fanno entrare le persone“.

Sull’autobus non si possono rispettare le distanze di sicurezza…

“È vero ma anche sui mezzi pubblici. E il Dpcm lo dice chiaramente: se non si possono rispettare le distanze vanno usati i presidi guanti e mascherine“.

Potrebbe essere chiesto a voi di andare in Quarantena. Che cosa farete in quel caso?

“Se le autorità ci obbligheranno alla quarantena rispetterò e rispetteremo la legge anche se lo stesso Dpcm indica la quarantena solo se si è venuti a contatto con casi affetti da Covid-19 o con casi positivi al tampone. Del resto con lo stesso Dpcm sono stati fatti rientrare a lavoro prima del termine della quarantena colleghi medici che erano in quarantena ma sono rimasti asintomatici e a cui non è stato fatto neanche un tampone“.

Ciccio Auletta e la sinistra chiedono a gran voce le sue dimissioni…

“Io non mi dimetto, me lo può chiedere solo il Sindaco. Ciccio Auletta e la sinistra in genere non era quella dei porti aperti? Ricordo la riaccensione di focolai di tbc e la comparsa anche in toscana di meningite c di cui molti africani sono portatori. Ripeto io ho prestato il mio servizio da medico. Come faccio ogni giorno in ospedale dove ad esempio capita di non avere mascherine adatte o di non averle per niente. Eppure in questo caso questi ‘giudici’ con il vero assoluto sempre a fior di labbra non dicono nulla. E non ho trascurato neanche il mio ruolo di assessore e di presidente SdS. Sono costantemente in contatto con gli operatori. Stiamo da giorni organizzando l’accoglienza dei senzatetto. Il nostro é l’unico comune che ha aumentato i posti per accogliere giorno e notte queste persone, che per ovvi motivi igienico sanitari non devono stare per strada“