Gioco del Ponte. Consiglio degli Anziani, eletti Nerini, Lazzeri, Amore e Picchi

PISA – Martedì 2 ottobre, i consiglieri comunali hanno votato i nuovi rappresentanti del Comune di Pisa, all’interno del Consiglio degli Anziani del Gioco del Ponte. Sono stati eletti, all’unanimità, i consiglieri comunali Maurizio Nerini (noiadessipis@-fdi), Gabriele Amore (M5S), Marcello Lazzeri (Lega) e Olivia Picchi (Pd).

Che cos’è il Consiglio degli Anziani. Istituito nel 1948, è la massima magistratura cittadina che sovrintende al Gioco del Ponte, del quale rappresenta la guida e la tutela storica. I suoi componenti, nel giorno del Gioco del Ponte, indossano la toga rossa e prendono posto nella tribuna davanti al Palazzo Pretorio.

E’ formato, oltre che da già ricordati 4 consiglieri comunali, dal Sindaco di Pisa, Michele Conti che assume l’incarico di Anziano Rettore e dall’assessore alla manifestazioni storiche, Filippo Bedini, che sostituisce l’Anziano Rettore in caso di assenza di quest’ultimo.

Inoltre sono membri del Consiglio degli Anziani del Gioco del Ponte, il Cancelliere Generale del Consiglio degli Anziani, il Comandante Generale del Gioco del Ponte, 4 esperti nominati dall’Anziano Rettore, un rappresentante della Regione Toscana, un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell’Università, un rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti e, infine, i Generali di Parte.

Il Consiglio degli Anziani resta in carica una legislatura amministrativa e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio degli Anziani.

“Ritornare allo spirito originario del Gioco del Ponte – afferma l’assessore alle manifestazioni storiche Filippo Bedini – rinnovare l’impegno per le palestre e per la valorizzazione dell’importantissimo patrimonio dei costumi, occorre anche lavorare in sinergia con i colleghi di scuola, cultura e turismo per promuovere e diffondere la cultura del Gioco“, nella seduta del Consiglio Comunale di