Gioco del Ponte. La vittoria di Tramontana si festeggia all’isola Verde

PISA – È prevista per giovedì 18 gennaio al Circolo Isola Verde la Cena della Vittoria per il Gioco del Ponte del Giugno scorso della Parte di Tramontana.

In questa occasione il comando, alla presenza delle autorità cittadine e del consiglio degli anziani, intende ringraziare ed omaggiare le proprie sei squadre che sono state le protagoniste della Vittoria, con i propri magistrati, capitani e combattenti, nonché tutti i figuranti che hanno partecipato all’ultima edizione. La cena è stata collocata nei giorni immediatamente successivi al dì di Sant’Antonio Abate, giorno di grande significato per il gioco in quanto anticamente si svolgeva la “battagliuccia”, prova generale della battaglia, ed in apertura dell’anno che segna le celebrazioni per i quattrocentocinquanta anni del Gioco del Ponte, la cui prima edizione testimoniata risale al 1568. Si tratta quindi di un’ottima occasione per la parte boreale di proseguire nel proprio percorso di attività mirate a rendere vivo il Gioco durante tutto l’anno ed al contempo rappresenta un gioioso momento di celebrazione della tanto agognata vittoria arrivata sul ponte di mezzo nell’ultima edizione.