Gioco del Ponte. Tutto pronto per la prima festa di Mezzogiorno

PISA – Sabato 12 Maggio si svolgerà la prima Festa di Mezzogiorno in alcune piazze della nostra città.

Ecco il programna nelle varie piazze:

PIAZZA XX SETTEMBRE

Ore 16. Partenza del Corteo Storico e sfilata degli alunni delle Scuole di Mezzogiorno.

Ore 20. In logge dei banchi Torneo di Burraco “1° Premio Mezzogiorno”.

PIAZZA V. EMANUELE II

Ore 16.30. Benedizione delle Bandiere delle 6 Magistrature di Mezzogiorno.

Ore 16.45. Presentazione della Chiamata a Battaglia della Parte di Mezzogiorno.

Ore 17. Sfide al Carrellino tra le 6 Magistrature di Mezzogiorno.

Ore 20.30. Musica dal vivo band emergenti Pisane.

PIAZZA CHIARA GAMBACORTI (detta Piazza della Pera)

Ore 19. Aperitivi e cene con Dj musica Anni ‘90.

PIAZZA DEL CARMINE

Ore 18. Attività per bambini con i pony.

CORSO ITALIA

Merenda per i bambini – Street Band – Tattoo a Tema (in Via Cattaneo 133 c/o il negozio Scripta Manent).

L’evento è patrocinato dal COMUNE DI PISA, CONFESERCENTI TOSCANA NORD

ANVA – Associazione Nazionale Commercianti su Aree Pubbliche

I partners dell’evento sono

CONAD CITY, Via Del Cottolengo PISA

NEW CALOR, Assistenza Tecnica Caldaie – Via A. Gozzini 14 – Ospedaletto PISA

ROCKAFORTE, Sale Prove Scuola di Musica, AMMODO, Gelateria – Via Dell’Aeroporto 7 PISA, ASSOCIAZIONE “VIVA PIAZZA DELLA PERA” – Piazza Chiara Gambacorti PISA.