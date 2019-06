Gioco del Ponte, da sabato parte la vendita dei biglietti

PISA – Appena trascorsi i festeggiamenti per San Ranieri, si smontano le biancherie della Luminara e inizia il conto alla rovescia per il Gioco del Ponte, la manifestazione storica che chiude il Giugno Pisano.

L’appuntamento con il Gioco più atteso dalla città è per la serata di sabato 29 giugno. Già iniziati, a partire da oggi, i lavori di allestimento delle tribune sui Lungarni, mentre il montaggio del carrello sul ponte partirà lunedì prossimo.

Da sabato 22 giugno è allestito nell’atrio di Palazzo Gambacorti un banchetto dove è possibile acquistare i biglietti per le tribune. Ricordiamo che in totale i posti sono circa 3400 di cui 800 per le Parti. Il costo del tagliando è di 10 euro, gratis per i minori di 14 anni (necessario esibire un documento di identità per il ritiro del biglietto e per l’entrata sulle tribune).

Gli orari per l’acquisto dei biglietti sono: sabato 22 giugno dalle 9 alle 13; dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 17; sabato 29 giugno dalle 9 alle 14.