PISA – Mercoledì 7 febbraio L’On. Giorgia Meloni Presidente di Fratelli d’Italia sarà a Pisa per la campagna elettorale.

Alle ore 11.15 presso il mercato di via Paparelli per incontrare i rappresentanti “No Bolkestein” e successivamente sotto la Torre dove incontrerà commercianti, cittadini e giornalisti sotto la tenda dell’Hotel Villa Kinzica in Piazza dell’Arcivescovado.