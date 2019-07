Il giornalista Antonio Caprarica presenta il suo libro a Tirrenia

TIRRENIA – Che cosa significa per un bambino essere l’erede al trono? Ne parla Antonio Caprarica nel suo libro “Royal Baby”, che sarà presentato a

Tirrenia in Piazza Belvedere giovedì 11 luglio alle 21.

Quale prezzo pagano per una vita da fiaba le loro piccole maestà, sottoposte al crudele vaglio dei media? A rispondere è l’autore con la sua interessante narrazione edita “Sperling & Kupfer”. L’incontro è il secondo rendez-vous della rassegna “Appuntamenti con la cultura”, inserito nel cartellone di Marenia.

Antonio Caprarica ha accumulato la sua esperienza internazionale in

trent’anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima

inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi e Londra. Ha lavorato anche nella carta stampata, come commentatore politico dell’Unità e di Epoca e condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei Giornali Radio Rai e Radio Uno. Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. E’ autore di romanzi, racconti di viaggio e saggi.

Tra i suoi titoli di maggior successo,

tutti pubblicati da Sperling & Kupfer, “La ragazza dei passi perduti”, “Dio

ci salvi dagli inglesi …o no?!” , “C’era una volta in Italia” , “Il romanzo

dei Windsor” , “Il romanzo di Londra” , “Intramontabile Elisabetta” e “L’ultima

estate di Diana”.