Giornata in memoria delle vittime di mafia a Pisa. Sonetti (Pd): “Questa piazza piena di giovani è l’Italia migliore”

PISA – Massimiliano Sonetti, segretario provinciale del Partito Democratico, parla riguardo alla manifestazione regionale svoltasi a Pisa per “La Giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie“.

“Una splendida giornata di democrazia e libertà, per ricordare una a una le vittime che le mafie hanno causato nel nostro Paese. Quella di oggi a Pisa è stata una manifestazione straordinaria e il Partito Democratico, a tutti i livelli, si sente profondamente coinvolto. Vedere così tanti giovani provenienti da tutta la Toscana ci riempie di gioia e ci spinge a migliorare il dialogo con loro, che giustamente vogliono sentirsi parte di un presente collettivo, al centro della storia. Grazie a loro, quindi, ai docenti e alle associazioni di ogni genere – su tutte, Libera di don Ciotti, a cui rinnovo il sostegno per la manifestazione nazionale di Foggia – per aver condiviso questo momento di pace e libertà a Pisa. L’Italia migliore passa anche da qui”.

“Oggi più che mai – conclude Maria Rosa Cranchi, responsabile legalità Pd provinciale – bisogna combattere ogni forma di illegalità e contrastare tutte le mafie, partendo dalla lotta a ogni forma di prepotenza, promuovendo un’educazione al rispetto e alla convivenza civile che parta dalle famiglie e dalle istituzioni, in particolare dalla scuola, protagonista principale della diffusione della cultura del rispetto. Nessuno può sottrarsi alla responsabilità di difendere i principi fondanti della democrazia e della convivenza civile, e in questo il Partito Democratico rivendica la sua storia importante di lotta contro tutte le mafie e le illegalità”.