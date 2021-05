PISA – In vista della prossima ricorrenza delle celebrazioni per la “Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa“- che cade, come ogni anno sabato 8 maggio in coincidenza con la data di nascita del fondatore Henry Dunant, umanista svizzero e Premio Nobel per la Pace nel 1901.

di Giovanni Manenti

Si è svolta mercoledì 5 maggio sul Ponte di Mezzo a Pisa, la cerimonia dell’alzabandiera avente per oggetto il simbolo dell’Associazione portato in mattinata in Sala delle Baleari dalla delegazione della Croce Rossa Italiana – Sezione di Pisa e consegnata alla Vice Sindaco Raffaella Bonsangue, ovviamente presente alla cerimonia. Una vicinanza, quella fra l’amministrazione comunale e la Croce Rossa, che la stessa Vicesindaco conferma e sottolinea: “Si tratta di un rapporto stretto e maggiormente coeso in questo ultimo periodo proprio per quella che è stata l’operatività ed il servizio che i volontari del Comitato pisano del Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa hanno svolto, dimostrando una volta di più come essi rappresentino una realtà capillarmente presente su tutto il territorio, garantendo una molteplicità di servizi a favore dei più deboli dal punto di vista sociale, di chi soffre e di chi ha oggettivamente bisogno“.

“L’Amministrazione comunale – conclude l’Avv. Bonsangue, – non può pertanto che esprimere la propria gratitudine sia al Movimento in genere che, in particolar modo, ai volontari del Comitato locale per una sinergia che si è andata ulteriormente implementando durante l’ultimo anno a causa dell’emergenza sanitaria in atto, dato che la Croce Rossa si è messa a disposizione con dei nuovi volontari, così da incrementarne le file, con lo scopo di confezionare le necessarie mascherine che sono poi state distribuite ai cittadini per un lavoro che altrimenti sarebbe stato quanto mai difficile organizzare e che invece, grazie al loro operato, è stato possibile garantire alla collettività“.

La bandiera, emblema della Croce Rossa Internazionale, continuerà a sventolare sul Ponte di Mezzo sino alla prossima domenica 9 maggio, mentre la sera di venerdì 7 maggio saranno illuminate di rosso le Logge di Banchi.