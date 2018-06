Giornata Nazionale Ail: convegno a Villa Poschi

SAN GIULIANO TERME – In occasione della giornata nazionale Ail, la Sezione provinciale dell’associazione per la lotta contro le leucemie-linfomi e mieloma onlus, organizza un’importante iniziativa il 22 giugno alle 17 a Villa Poschi a Pugnano di San Giuliano Terme.

La manifestazione si apre con un convegno, dal titolo “Insieme per una medicina personalizzata”, al quale parteciperanno in qualità di relatori, i medici dell’Unità Opereativa di Ematologia di Pisa diretta dal Professor Mario Petrini.

Sempre di più la medicina perfeziona i suoi target di cura e il paziente non è più considerato un’identità che la subisce passivamente ma viene visto nella sua completezza e complessità. Diventa sempre più un’esigenza, quindi, quella di una medicina della persona.

Personalizzare una cura non vuole dire solo trovare un gene per poter dare un farmaco target, ma prendersi cura di un paziente, che è persona non solo malata fisicamente, ma anche sofferente.

Ail sostiene tutte le fasi della cura e contribuisce a realizzare questo progetto di integrazione, che rappresenta non solo il presente ma anche il futuro dell’onco-ematologia di Pisa.

Al termine del convegno, un’apericena con buffet e lo spettacolo di danze latino-americane presentato dai ballerini della Scuola di Danza “Ciclone latino”.