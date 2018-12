Giornata Nazionale della Salute Mentale all’Associazione Alba

PISA – La rassegna di eventi, in occasione delle Giornate Nazionale della Salute Mentale organizzate da L’Alba Associazione, prosegue con un incontro dedicato al mindful eating, a cura di Alessadra Pollina, couselor. Martedì 4 Dicembre alle ore 19 in Via del cuore. La giornata avrà come titolo “CIBO PER IL CUORE”.

Si andrà alla scoperta di alcuni dei collegamenti che si instaurano tra emozioni e cibo, per un approccio più consapevole al benessere che nasce da una “buona” alimentazione.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile www.lalbassociazione.com

Per informazioni e prenotazioni 050/579941