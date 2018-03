Giornata nazionale delle mielolesioni. 5 Aprile il convegno a Pisa

Pisa – Pisa ospita nuovamente il convegno in occasione della Giornata nazionale delle mielolesioni: è in programma il 5 aprile all’Hotel San Ranieri (inizio alle 15.30) ed ha lo scopo è incontrare le persone con lesioni midollari e tutti coloro che sono coinvolti nelle loro problematiche non solo assistenziali, per discutere degli argomenti di loro interesse.

Quest’anno il tema affrontato nella Tavola rotonda è “Promuovere lo sport nelle persone con lesione del midollo spinale” per far conoscere i vantaggi della pratica sportiva e le opportunità di praticare sport offerte sul territorio. In particolare, sono invitati a partecipare anche i medici di famiglia che, nell’ottica della continuità assistenziale ospedale-territorio, sono gli attori principali della presa in carico sanitaria nel lungo termine.

Saranno presenti la dottoressa Giulia Stampacchia, direttore dell’Unità operativa Mielolesi, il dottor Gianluca Toniolo, dirigente medico della Sezione dipartimentale di Chirurgia proctologica e perineale, il professor Fabio Galetta, direttore della Medicina dello sport. Interverranno il dottor Giuseppe Figlini, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi di Pisa, Massimo Porciani, presidente del Comitato paralimpico toscano, il maestro di scherma Alessandro Di Ciolo, il presidente dell’associazione SIL, Claudio Rigolo e gli atleti Sara Morganti e Riccardo Cavallini. E’ previsto un ampio spazio di discussione aperto a chiunque voglia intervenire.