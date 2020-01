Giorno della Memoria, per non dimenticare. Le iniziative a Pisa

PISA – Tante iniziative nel “Giorno della Memoria” organizzato da Comune di Pisa insieme alla Prefettura di Pisa, in collaborazione con Questura di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Ufficio scolastico regionale, Comunità Ebraica di Pisa, Cise (Centro interdipartimentale di studi ebraici), Anpi sezione di Pisa, Cineclub Arsenale e Coop Culture.

Oggi unedì 27 gennaio , nella giornata di commemorazione delle vittime dell’Olocausto, è in programma la visita guidata per le scuole alla Sinagoga di via Palestro, a cura di CoopCulture (dalle 9.00 alle 11.00). A seguire, alla Questura di Pisa (ore 10.00), il prefetto Giuseppe Castaldo e il questore Paolo Rossi depongono una corona di alloro alla targa commemorativa di Angelo Fiore, Giusto tra le Nazioni e già Questore di Pisa; mentre alla Stazione Leopolda (ore 10.30), è prevista la celebrazione ufficiale con gli interventi del sindaco di Pisa Michele Conti, del prefetto Giuseppe Castaldo, del presidente della Provincia Massimiliano Angori, del rettore dell’Università di Pisa Paolo Mancarella, del presidente della Comunità Ebraica di Pisa Maurizio Gabbrielli, del presidente Anpi Pisa Bruno Possenti, della presidente Aned sezione di Pisa Laura Geloni e del direttore dell’Ufficio Scolastico di Pisa Giacomo Tizzanini. A seguire, canti e melodie della tradizione ebraica con il Duo Adar, composto da Demetra Fogazza (voce e flauto) e Andrea Gottfried (pianoforte), che eseguiranno le musiche di Ravel, Wiesenberg, Nin-Culmell, Rodrigo, Ben Haim e Lavry.

Nel pomeriggio, nell’aula magna storica della Scuola Superiore Sant’Anna (dalle 16.00 alle 19.00), “Memoria delle Vite Sospese. Esperienza virtuale.” Incontro con Gianni Lucchesi, Chiara Evangelista, Camilla Tanca, Barbara Henry, Michele Emdin, Massimo Bergamasco.