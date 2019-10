Giovane suicida in Via Cuppari dopo litigio con la fidanzata

PISA – Personale della sede centrale dei VVF di Pisa è intervenuta alle ore 15 di sabato 12 ottobre in via Cuppari a Pisa per un soccorso ad una persona.

All’interno dell’appartamento è stato trovato il corpo privo di vita di un ragazzo di 19 anni. Una morte tragica che secondo le prime ricostruzioni sarebbe dovuta alla separazione del giovane dalla fidanzata con cui sembra che abbia litigato nel primo pomeriggio.

Il decesso è stato constatato dal medico del 118 che ha trovato sul suo corpo lesioni gravi.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Sono in corso le indagini.