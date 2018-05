Giovani imprenditori Confcommercio Pisa fa ripartire “Imprenditour”

Pisa – E’ opera del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Provincia di Pisa darà il via al secondo ciclo di appuntamenti IMPRENDITOUR, il “format” di formazione/informazione dei Giovani Imprenditori. Si riparte dalle oltre 20.000 visualizzazioni delle prime 5 tappe e dai nuovi attualissimi temi da affrontare: #crowfounding #remoteworking #welfareaziendale #bandi&incentivi #nuovaprivacy con relativi ospiti e esperti del settore.

“Mantenuta intatta la formula” – spiega il presidente dei Giovani Imprenditori di ConfcommercioPisa Francesco Ciampi: “ci incontriamo tutti insieme presso un’azienda di ciascuno dei componenti del Gruppo Giovani, con ospiti e relatori diversi per ciascun incontro. Avremo mezz’ora a disposizione per discutere in tema di gestione di impresa, innovazione, digitalizzazione, tutto rigorosamente in diretta su facebook, nella cornice di un talk show assolutamente interattivo in cui ci sarà spazio per le domande dei followers in contatto con il nostro attivissimo Social Corner. L’obiettivo, confermato dall’esperienza estremamente positiva del primo ciclo di incontri, è quello di attrarre nuovi giovani imprenditori oltre a sperimentare dal vivo la realtà di aziende e territori differenti”.

Si sofferma sull’importanza degli argomenti trattati il direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli: “Dal sostegno economico delle imprese al welfare aziendale, da modalità di lavoro innovative alla nuova privacy, sarà un viaggio nel cuore di alcune delle questioni centrali del mondo dell’impresa oggi. L’aspetto vincente di Imprenditour sono i contenuti e la contaminazione tra aziende, territori, conoscenze ed esperienze differenti”.

Imprenditour è patrocinata dai comuni di Pisa, Cascina, San Miniato Ponsacco e Santa Croce. Estremamente positivo il giudizio del presidente del Consiglio Comunale di Ponsacco Michele Lombardi:“Collaboriamo con Confcommercio in moltissime iniziative. Imprenditour è un segnale di grande vitalità e dinamismo del tessuto imprenditoriale, che come comune di Ponsacco patrociniamo con grande soddisfazione”.

Al termine di ogni appuntamento le #keywords da approfondire con i contenuti pubblicati sul sito dei Giovani Imprenditori nei giorni successivi. Libri, film, articoli, link e tutto il necessario per approfondire ogni aspetto del tema trattato in ogni tappa di Imprenditour.