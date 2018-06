I giovani Imprenditori fanno chiarezza sulla privacy in diretta Facebook

PISA – Privacy, facciamo chiarezza è il tema della nona tappa di Imprenditour, l’originale e innovativo talk show interamente on line organizzato e prodotto dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Pisa.

“Dopo la rivoluzione digitale e i recenti “incidenti” collegati alla cattiva gestione dei dati sensibili, si parlerà di come il nuovo Regolamento cerca di garantire la privacy degli utenti” – spiega il presidente del Gruppo Giovani Francesco Ciampi. Mercoledì 20 giugno dalle ore 18.30, Imprenditour sarà ospite dello studio legale Dg a Pisa dell’avvocato Fabrizio Giuliano e a chiarire i termini della questione sarà l’avvocato Francesca Vallesi. Basta collegarsi alla pagina faceboook Giovani Imprenditori ConfcommercioPisa per seguire il talk on line con la possibilità di porre domande e chiarimenti.

Grande interesse è stato registrato in occasione dell’ultimo incontro di Imprenditour, svoltosi presso Zoom Digital Studio di Davide Ferro, dedicato al remote working e alle nuove frontiere della gestione del lavoro, con la presenza dell’esperto business designer e nomade digitale Giovanni Battista Pozza.