Giovanili. Parte col botto l’Under 16 di mister Lisuzzo. Under 17 ko a Torino

PISA – Iniziano in chiaro scuro i campionati giovanili del Pisa Sc. Parte forte l’Under 16 (3-1 allo Spezia) di mister Andrea Lisuzzo, perdono invece l’Under 17 a Torino (4-0) e l’Under 15 (2-1) sempre contro lo Spezia.

UNDER 17. Resistono solo un tempo i nerazzurri allenati da mister Guerri sul campo del Torino. Nella ripresa si scatenano i granata che chiudono sul 4-0 con le reti di Eordea, La Marca l’ex Chievo Anyimah arrivato nell’ultimo giorno di mercato e Barbieri.

UNDER 16. Parte alla grande l’Under 16 allenata da Mister Andrea Lisuzzo che alla prima giornata di campionato liquida lo Spezia di mister Vecchio al S. Cataldo. Botta e risposta nel giro di tre minuti nella prima frazione: avanti i nerazzurri con Stigliano al 29′ che tocca dentro su assist di Matteoli. Pareggiano dopo poco gli aquilotti grazie a Deloriè. Nella ripresa tutto in salita per gli aquilotti che subiscono il 2-1 in maniera rocambolesca, su un rinvio lungo che Matteoli aggancia e deposita in rete. Al 42′ il Pisa chiude i conti con il neo entrato Sallio che fa secco il portiere ospite con un bel diagonale.

UNDER 15. Sfortunato invece l’esordio degli Under 15 nerazzurri del duo Giunta-Cordoni che sempre al “S. Cataldo” sono battuti in rimonta dallo Spezia Under 15 di mister Nicola Magera. Passano in vantaggio i nerazzurri con Pisani nel primo tempo, poi gli aquilotti ribaltano nella ripresa con Di Giorgio e Piccioli.