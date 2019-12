Giovanili Pisa. Bene gli Under 14 che abbattono la Fiorentina

PISA – Ancora una settimana ricca di sfide interessanti per le formazioni giovanili nerazzurre. Risultati non positivi per le compagni impegnate nei campionati ‘Nazionali’, meglio nelle altre categorie con gli Under 14 protagonisti di un bellissimo successo sulla Fiorentina.

Campionato PRIMAVERA 2

Frosinone-Pisa 3-1

Campionato UNDER 17

Sampdoria-Pisa 6-0

Campionato UNDER 16

Pisa-Virtus Entella 0-0

Campionato UNDER 15

Torino-Pisa 4-2

Campionato UNDER 14

Pisa-Fiorentina 2-0

Campionato UNDER 13

Pistoiese-Pisa 0-1

Campionato ESORDIENTI 1°A (gir.B)

Zambra-Pisa 1-2

Campionato ESORDIENTI 1°A (gir.C)

Pisa-Zambra 10-2

Campionato UNDER 17 FEMMINILE

Riccione-Pisa 1-2

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Carrarese-Pisa 1-2

Campionato PULCINI 2°A (gir.B)

Pisa-San Giuliano 3-1

Campionato PULCINI 2°A (gir.C)

Pisa-Fornacette 6-0

Campionato PULCINI 1°A (gir.A)

Pisa-Cus Pisa 10-1

Campionato PULCINI 1°A (gir.B)

Porta Piagge-Pisa 2-8

La foto sopra è tratta da Pisachannel