Giovanili Pisa. Per la Berretti reti bianche nel derby a Livorno

PISA – Finisce in parità l’atteso derby del campionato Berretti: al Pisa non riesce l’impresa corsara in casa del Livorno che dunque blinda il primo posto anche se la sfida, per entrambe le squadre, si ripeterà alle fasi finali di categoria.

Nel positivo bilancio di giornata da segnalare la bella vittoria esterna degli Under 17 in casa dell’Olbia: pareggio casalingo a reti bianche contro il Lecce per gli Under 16. Ecco tutti i risultati nel dettaglio:

Campionato BERRETTI

Livorno-Pisa 0-0

Campionato UNDER 17

Olbia-Pisa 1-4

Campionato UNDER 16

Pisa-Lecce 0-0

Campionato UNDER 15

Olbia-Pisa 1-1

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pisa-Pontedera 2-0

Campionato GIOVANISSIMI B PROF.

Pontedera-Pisa 0-4

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 11)

Scintilla-Pisa 1-1

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 9)

Porta Lucca-Pisa 2-1

Campionato ESORDIENTI 2007

Atletico Cascina-Pisa 5-0

Campionato PULCINI (femminile)

Mda-Pisa 5-0

Campionato PULCINI 2008

Pisa-Atletico Cascina 3-1

Campionato PULCINI 2009 (gir.A)

Pisa-Litorale Pisano 0-2

Campionato PULCINI 2009 (gir.B)

Atletico Cascina-Pisa 1-3

Fonte Foto Pisachannel