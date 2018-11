Giovanili Pisa S. Sfida al Pontedera per la Berretti di mister Birindelli. Under 17 e Under 15 sfidano la Lucchese

PISA – Sfida al “Mannucci” contro il Pontedera per la formazione Berretti di mister Birindelli e doppio derby con la Lucchese per Under 17 e Under 15. E’ questo il piatto forte del weekend di gare delle formazioni giovanili nerazzurre.

Ecco nel dettaglio il programma delle giovanili nerazzurre:

Campionato BERRETTI

Pontedera-Pisa (sabato, ore 14.30)

Comunale “Mannucci”, Pontedera

Campionato UNDER 17

Pisa-Lucchese (domenica, ore 15.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 15

Pisa-Lucchese (domenica, ore 11.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Arezzo-Pisa (domenica, ore 11.00)

Campo Sportivo, via Anconetana 62, Palazzo del Pero (Ar)

Campionato UNDER 13 (gir.A)

Pistoiese-Pisa (domenica, ore 16.30)

Comunale “Frascari”, via Calamandrei, Pistoia

Campionato ESORDIENTI 2 ANNO

Pisa-Navacchio Zambra (sabato, ore 16.45)

Comunale “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato ESORDIENTI 1 ANNO

Migliarino Vecchiano-Pisa (sabato, ore 15.15)

Campo “Faraci”, via Mazzini, Vecchiano

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Libertas-Pisa (domenica, ore 11.00)

Campo “Acquedotto”, via Della Macchia, Lucca

Campionato PULCINI FEMMINILE

Pisa-Bellaria (domenica, ore 10.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto, Coltano

Campionato PULCINI 2009

Cascina-Pisa (domenica, ore 10.45)

Comunale “Parra”, via di Mezzo Nord, San Frediano

Campionato PULCINI 2010

Calci-Pisa (domenica, ore 11.00)

Campo Comunale di via Tevere, Calci

Campionato PRIMI CALCI (gir.A)

Raggruppamento (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto, Coltano

Campionato PRIMI CALCI (gir.B)

Raggruppamento (domenica, ore 10.00)

Campo Sportivo Loc. Le Melorie, Ponsacco