Giovanili Pisa Sc. Bene U17 e U15

PISA – Con il campionato Berretti che ha effettuato il turno di riposo doppio importante successo esterno per le formazioni Under 17 e Under 15 tornate con i 3 punti in tasca dalla trasferta di Viterbo.

Ecco nel tutti i risultati del weekend appena trascorsom

Campionato UNDER 17

Viterbese-Pisa 0-1

Campionato UNDER 15

Viterbese-Pisa 0-1

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pistoiese-Pisa 6-0

Campionato UNDER 13 (gir.A)

Pisa-Empoli 2-4

Campionato UNDER 13 (gir.B)

Empoli-Pisa 2-2

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Pisa-Pontedera 3-0

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Livorno-Pisa 5-0

Campionato PULCINI FEMMINILE

Pisa-Colline Pisane 1-5

Campionato PULCINI a 9

Fornacette-Pisa 0-3

Campionato PULCINI a 7

SpaValdiserchio-Pisa 0-5