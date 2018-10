Giovanili Pisa Sc. Il Programma del week-end

PISA – Tornano in campo le formazioni giovanili nerazzurre. Match casalingo contro il Siena per la Berretti di mister Birindelli: turno di riposo, invece, per Under 17 e Under 15. Prime avvincenti sfide per le due formazioni femminili.

Ecco nel dettaglio tutte le gare.

Campionato BERRETTI

Pisa-Siena (sabato, ore 15)

Comunale di via Oratoio, Pisa

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pisa-Lucchese (domenica, ore 11.15)

Comunale di via Oratoio, Pisa

Campionato UNDER 13 (girone A)

Pistoiese-Pisa (domenica, ore 16.30)

Campo “Frascari”, via Calamandrei (Pistoia)

Campionato UNDER 13 (girone B)

Pisa-Pistoiese (domenica, ore 10)

Comunale di via Oratoio, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Pisa-Cascina (sabato, ore 15.15)

Comunale di via Oratoio, Pisa

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Oltrera-Pisa (sabato, ore 17.45)

Campo “Nuovo Marconcini”, via della Costituzione (Pontedera)

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Pisa-Pistoiese (sabato, ore 16.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto, Coltano (Pisa)

Campionato PULCINI FEMMINILE

Fornacette-Pisa (domenica, ore 10.45)

Campo “Masoni”, via della Circonvallazione, Fornacette

Campionato PULCINI 2° ANNO

Pisa-Navacchio Zambra (domenica, ore 11)

Campo “Zara”, via del Viadotto, Coltano (Pisa)

Campionato PRIMI CALCI (girone A)

Raggruppamento (domenica, ore 11)

Campo “Ravano”, Gello

Campionato PRIMI CALCI (girone B)

Raggruppamento (sabato, ore 15)

Campo “Bachi”, Stella Azzurra