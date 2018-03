Giovanili Pisa Sc, Under 16 vittoriosi ad Arezzo

PISA – Nessun punto per il Pisa Sporting Club nella Viareggio Cup 2018: l’avventura dei nerazzurri si chiude con una sconfitta contro la Sampdoria (2-0) ma sicuramente con tanto rammarico per le occasioni perse e per aver raccolto molto meno di quanto meritato. Per il resto, nel weekend del settore giovanile nerazzurro, sorridono gli Under 16 vittoriosi ad Arezzo, mentre gli Under 17 escono battuti dal confronto casalingo con il Piacenza. Rinviate le gare di Under 15 e Giovanissimi B Professionisti.

Ecco tutti i risultati:

Campionato UNDER 17

Pisa-Piacenza 1-2

Campionato UNDER 16

Arezzo-Pisa 1-2

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Prato-Pisa 1-0

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 11)

Pisa-Forcoli 1-1

Campionato ESORDIENTI 2007

Pisa-Spa Valdiserchio 8-0

Campionato PULCINI (femminile)

Pisa-Pisa Ovest 0-2

Campionato PULCINI 2008

Pisa Ovest-Pisa 2-1

Campionato PULCINI 2009 (gir.A)

San Giuliano-Pisa 2-4

Campionato PULCINI 2009 (gir.B)

Pisa-Oltrera 1-1