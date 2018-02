Giovanili Pisa. Under 16 primi in classifica. Tutti i risultati

PISA – Un fine settimana da incorniciare per le formazioni giovanili nerazzurre che raccolgono successi in ogni categoria.

La Berretti cala il pokerissimo sul Pontedera e resta in corsa per il primo posto; gli Under 17 battono nettamente la Pistoiese, mentre gli Under 16 vincendo a Monopoli conquistano la prima posizione in classifica. Vittoria speciale anche per gli Under 15 che superano nettamente la Pistoiese con una dedica speciale per il loro compagno Cosimo Severi, fuori per un grave infortunio ma salutato da una speciale maglietta indossata al momento dell’ingresso in campo: inequivocabile la scritta cui ci accomuniamo con tutto il cuore “Ti aspettiamo più forte di prima”

I risultati del weekend

Campionato BERRETTI

Pisa-Pontedera 5-0

Campionato UNDER 17

Pisa-Pistoiese 2-0

Campionato UNDER 16

Monopoli-Pisa 1-2

Campionato UNDER 15

Pisa-Pistoiese 3-0

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Arezzo-Pisa 1-3

Campionato GIOVANISSIMI B PROF.

Pisa-Gavorrano 4-0

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 11)

Pisa-Atletico Cascina 1-1

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 9)

Atletico Cascina-Pisa 0-11

Campionato ESORDIENTI 2007

Pisa-Bellaria 1-3

Campionato PULCINI 2008

Pisa-San Miniato 6-2

Campionato PULCINI 2009 (gir.A)

Pisa-Migliarino Vecchiano 1-4

Campionato PULCINI 2009 (gir.B)

Calci-Pisa 0-1