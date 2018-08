Giovanili a Ponsacco. Al via la stagione di Allievi e Giovanissimi. Federico Balestri entra nello staff

PONSACCO – Si mette in moto anche la stagione delle giovanili dell’Fc Ponsacco 1920.

Lunedì 20 agosto al campo sportivo dei Poggini si sono radunati gli Allievi Regionali (2002) agli ordini di mister Federico Tolomei e i Giovanissimi Provinciali (2004) guidati da Emiliano Niccolini.

Due bandiere per le giovanili rossoblù: il primo, infatti, è una vera e propria icona del calcio ponsacchino, oltre 500 presenze da giocatore con la maglia rossoblù e confermato alla guida degli Allievi dopo l’ottimo lavoro svolto nella stagione scorsa che ha permesso all’Fc Ponsacco 1920 di conquistare l’ammissione al campionato regionale.

I rossoblù sono stati inseriti nel girone B e dovranno vedersela con Armando Picchi, Atletico Piombino, Audace Galluzzo, Bellaria Cappuccini, Castelfiorentino, Colline Pisane, Giovanile Amiata, Gavorrano, Gracciano, Montelupo, Nuova Grosseto Barbanella, Oltrera, San Donato Tavarnelle, San Miniato, Sporting Cecina e Venturina. La prima uscita stagionale, però, sarà domenica 26 agosto alle 19 al Torneo di Guasticce proprio contro i padroni di casa del Portuale Guasticce.

Emiliano Niccolini, invece, è alla prima stagione nel settore giovanile dell’Fc Ponsacco 1920. Ex bandiera e capitano del Pisa (177 presenze fra il ´96 e il 2004), il nuovo tecnico arriva proprio dai nerazzurri dove, l´anno scorso ha guidato gli Under 17 nazionali dopo aver allenato, in passato, la Berretti dello stesso club, la Berretti e i Giovanissimi del Pontedera e l´Orentano. I suoi ragazzi esordiranno domenica mattina alle 10 in amichevole a Monsummano Terme.

Ma le novità nello staff tecnico delle giovanili rossoblù non finiscono qui. Dal prossimo anno, infatti, fra gli allenatori del vivaio dell’Fc Ponsacco 1920 ci sarà anche Federico Balestri, ex attaccante del Pisa (oltreché, fra le altre, di Sassuolo, Alessandria, Gubbio, Pontedera e Tuttocuoio) e fratello di Jacopo, responsabile scouting del settore giovanile. L’ex nerazzurro, alla prima esperienza da allenatore, assumerà la guida dei Giovanissimi B provinciali.

Di seguito le rose delle due squadre. Allievi regionali (2002). Portieri: Antony De Lucia e Gianluca Lenzini. Difensori: Gianluca Donati, Maurizio Gherardi, Lorenzo Grassini, Edoardo Monti, Alberto Santini, Andrea Matteucci. Centrocampisti: Tommaso Arzilli, Monsef El Mottaki, Giacomo Fogli, Giuliano Kertusha, Gabriele Maenza, Mattia Masini, Guido Marconcini, Tommaso Pedani. Attaccanti: Sonid Balla, Mustapha Diene, Gianluca Bini, Lorenzo Di Benedetto. Allenatore: Federico Tolomei. Accompagnatori: Claudio Danniballe e Alessandro Belcari.

Giovanissimi provinciali (2004). Portieri: David Giuntini e Filippo Matteoli. Difensori: Alberto Arrighini, Lorenzo Baldini, Sebastiano Barsottini, Francesco Cionini, Emanuele Ferrera, Andrea Guerrini, Marco Guatta, Francesco Martini e Davide Tolomei. Centrocampisti: Marco Ciampi, Niccolò Ercoli Thioub Fallow, Filippo Ginetti, Samuele Lilla, Matteo Nencioni, Alberto Orsini e Jacopo Pieri. Attaccanti. Niccolò Ciampi, Federico Sbrana e Kevin Urugi. Allenatore Emiliano Niccolini. Dirigenti accompagnatori: Marco Guatta e Massimo Martini.

Nella foto sopra si fatica al campo sportivo I Poggini.