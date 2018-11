I Giovanissimi B di mister Pinzauti in vetta. E domenica c’e’ il big-match con il Cascina

PISA – Con un altra grande prestazione la categoria 2005 del Pisa Ovest batte per 3-1 il Colline Pisane e si mantiene al primo posto del girone A del campionato Giovanissimi B ed e’ ad un passo dalla conquista del girone di merito. E’ il settimo successo su otto gare. Troppo forte la squadra di mister Paolo Pinzauti al cospetto di un avversario che ha messo in difficolta’ i padroni di casa solo in avvio di partita, senza contare che la capolista domenica era orfana del suo bomber Studiati Berni.

IL MATCH. La partita e’ subito combattuta, con ingresso in campo più convinto da parte della squadra ospite che inizialmente impensieriscono la squadra di casa. Il portiere del Pisa Ovest e’ bravo a respingere due belle occasioni. I padroni di casa reagiscono, ma non riescono a trovare la porta anche grazie a due interventi bellissimi del portiere ospite. Il gol arriva al 34′ quando Sciotti ruba palla sulla trequarti avversaria imbecca Loguzzo che entra in area e con un sinistro imparabile infila la palla alle spalle dell’estremo difensore ospite che nulla può. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per il Pisa Ovest. La ripresa inizia con il Pisa Ovest completamente padrone del campo. Sciotti al 7′ recupera un rinvio errato del portiere, stoppa la sfera e con un sinistro da fuori area porta sul due a zero la squadra di mister Pinzauti. Gli ospiti cercano di reagire e si propongono senza impensierire troppo la difesa di casa. Al 22′ proprio da un rinvio dalle retrovie Ventavoli stoppa la palla e si infila in area e superando il portiere con un destro a incrociare. Gran gol e risultato fissato sul 3-0. Nel finale il Colline Pisane si gioca le sue ultime carte ed al 26′ riesce a trovare il gol della bandiera con Mocerino che svetta più alto di tutti in mischia e mette alle spalle del portiere locale.

IL TABELLINO DEL MATCH. Pisa Ovest – Colline Pisane 3-1. PISA OVEST: Mani, Scalsini, Carelli (Bellani), Andries, Davini, Falletta V., Ventavoli (Falletta G.)

Bozzi, Cuozzo (Vallini), Loguzzo, Sciotti (Lupi). RETI: Loguzzo, Sciotti, Ventavoli

DOMENICA IL BIG-MATCH CON IL CASCINA. Il Pisa Ovest mantiene la prima posizione in classifica in coabitazione con l’Atletico Cascina a quota 21 punti. E domenica proprio al Simone Redini di Cascina la sfida al vertice tra le due squadre per giocarsi la prima posizione in solitaria nel girone dei Giovanissimi. Si affrontano i due bomber del torneo a quota dieci gol, Tiozzi (Cascina) e Studiati Berni (Pisa Ovest) con i due migliori attacchi e le seconde miglior difese del torneo. La migliore e’ il San Giuliano con appena 5 gol subiti.