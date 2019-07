Giovanni Cornacchini: “Soddisfatto della prova dei ragazzi”

STORO – Al termine dell’amichevole fra Pisa e Bari sentiamo ha parlato il mister dei pugliesi Giovanni Cornacchini dopo il successo sul Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Sono soddisfatto per il risultato e per la prestazione, non abbiamo mai mollato”, esordisce così il tecnico biancorosso nell’analizzare il successo contro i nerazzurri: “Questa squadra ha una grande capacità di sacrificio e si è dimostrata cinica; deve essere così quando hai giocatori di grande qualità, bravi a sfruttare tutte le occasioni che capitano”.

Cornacchini rafforza il concetto: “Dobbiamo ancora lavorare duro per continuare a crescere, come è normale che sia a questo punto della stagione. Abbiamo iniziato da meno di due settimane e ci sono ancora delle difficoltà fisiche, ma siamo certamente sulla buona strada. Continuando la preparazione troveremo la quadratura giusta, soprattutto con i nuovi che conosco meno, mi serve capire quali sono le loro caratteristiche reali e come possono rendere al meglio in campo. I ragazzi hanno una grandissima voglia e lo stanno dimostrando giorno dopo giorno” dedicata per tutta la partita per capire quali sono i movimenti che deve fare un attaccante, ha grandi qualità tecniche e umane. Oggi hanno fatto tutti un pò come tutti”.

Bene Antenucci, a segno nel primo vantaggio barese: “Mirco è un giocatore che non scopro io. Gli si dovrebbe puntare una telecamera dedicata per tutta la partita per capire quali sono i movimenti che deve fare un attaccante, ha grandi qualità tecniche e umane”.

La foto di Cornacchini è tratta da Wikipedia