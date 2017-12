Giovanni Corrado: “Buon punto in una gara complicata. Sul mercato? Vedremo”

SIENA – Giovanni Corrado analizza la gara dei nerazzurri dopo lo 0-0 del Franchi.

di Maurizio Ficeli

“Buon punto in una gara complicata, portiamo a casa un punto con grande soddisfazione. I numeri della nostra squadra sono migliorati, dopo un inizio campionato a rilento, cerchiamo di fare più punti possibili poi tireremo le somme. Il campionato è ancora lungo e a maggio vediamo. Non basiamo le nostre idee di mercato sui risultati. Se troviamo qualcuno non ci tiriamo indietro ma questo è un gruppo difficile da migliorare”.