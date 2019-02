Giovanni Corrado: “Complimenti ai ragazzi. Ghirelli ci aveva dato delle garanzie ma non le ha rispettate”

PISA – Giovanni Corrado parla della vittoria di Vercelli e della situazione determinata nel campionato per l’esclusione della Pro Piacenza.

di Maurizio Ficeli

“Faccio i complimenti alla squadra per la vittoria di Vercelli, malgrado i tre punti in meno siamo stati bravi a non farci coinvolgere da queste cose”.

Tornando all’esclusione della Pro Piacenza dal campionato Giovanni Corrado afferma: “Abbiamo richiesto di anticipare le partite della Pro Piacenza. Ghirelli ci aveva dato delle garanzie ma non sono state rispettate. Quest’estate è stato fatto un disastro, bastava anticipare i recuperi. Noi come Pisa siamo davvero stufi. Confido in Ghirelli e in un ripensamento”.