Giovanni Corrado: “Contiamo di iniziare presto i lavori per il nuovo stadio”

PISA – Al termine del primo tempo di Gozzano – Pisa intervistato da Rai Sport è il Dg del Pisa Sporting Club Giovanni Corrado.

di Maurizio Ficeli

“Siamo contenti e stiamo lavorando bene perché abbiamo costruito una squadra importante”.

Sul pubblico pisano afferma: “Fa sempre piacere avere il pubblico al seguito, anche oggi che è un giorno feriale, loro non ci mollano mai, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro che la nostra tifoseria apprezza”.

Giovanni Corrado parla della costruzione del nuovo stadio: “È un progetto importante per noi come società e per tutta la città di Pisa, perché se si vuole crescere ci vogliono strutture che vivono ogni giorno. I tifosi non meritano L’Arena che hanno in questo momento. La nuova amministrazione comunale di Pisa ci sta appoggiando in tutto e per tutto, quindi contiamo di iniziare al più presto i lavori per il nuovo stadio”.