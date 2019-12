Giovanni Corrado: “Continuità di risultati ci sta dando grande autostima”

PISA – A sorpresa scende in sala stampa dopo la vittoria contro il Pordenone Giovanni Corrado.

di Antonio Tognoli

“Siamo soddisfatti perche stiamo dando continuità al nostro cammino. Questo ci dà autostima confermando che in questa categoria ci possiamo stare. Adesso per i nostri tifosi sarebbe bello iniziare a vincere anche in trasferta dato che non ci fanno mai mancare il loro apporto. L’Arena è il nostro fortino, i numeri lo dimostrano. Adesso l’importante è rimanere costanti, umili e crescere di gara in gara. Il mercato? Non ci faremo travolgere dai risultati che faremo. Sarebbe grave se ragionassimo così e vorrebbe dire che non siamo capaci consci di quello che facciamo”.